Ignazio La Russa è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare la mancata qualificazione della Nazionale italiana ai Mondiali 2018. “Ieri ero a San Siro e non sono riuscito a trattenermi, sono stato anche un po’ cafone", spiega il parlamentare: "Mi sono chiesto come sia stato possibile mettere Ventura su quella panchina. La Nazionale aveva bisogno di un uomo forte alle spalle. La formazione di ieri sera era completamente sballata, prendiamo lo sfogo di De Rossi che ha sbottato "Fate entrare Insigne"​... Mi fa pensare che ci fosse quasi un ostacolo all’ingresso in campo dell'attaccante del Napoli. Se i prossimi vertici della Figc saranno scelti dalla Destra? Mi viene da ridere: ha sempre scelto tutto la Juventus”.