Intervenuto a Marte Sport Live, l'onorevole Ignazio La Russa ha parlato della prossima sfida di campionato tra Napoli e Inter, che si terrà sabato sera allo stadio San Paolo.



“Ho tifato Napoli come un tifoso azzurro contro il Manchester City, anche perché ho moglie napoletana. Sensazioni in vista della gara di sabato? Non sono intimorito, sono rassegnato. Il Napoli in questo momento è troppo più forte dell’Inter. Sono rassegnato ad una netta supremazia degli azzurri sotto il profilo del gioco. Cos’è mancato ieri sera agli azzurri? Ha avuto forse un pizzico di emozione ed è stato sopraffatto in avvio”