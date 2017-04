La Gazzetta dello Sport in edicola oggi pubblica una lettera ricevuta dall’onorevole Ignazio La Russa: "Su molti giornali è riapparsa una vecchia foto scattata allo stadio di Napoli in cui appariva, con dietro me e l’On. Taglialatela, una sciarpa con una brutta scritta anti-Juve. Si trattò di uno scatto richiestoci da un tifoso proprietario della sciarpa a cui, purtroppo, goliardicamente, non seppi dire di no. Naturalmente promise di tenere la foto solo per sé salvo… ritrovarla l’indomani su tutti i giornali. Spiace che ora quella foto occasionale e sicuramente assai poco elegante, ma priva di ogni aggressività, sia messa a corredo di una polemica sull’Antimafia, la Juve e le dichiarazioni di Taglialatela che NON MI APPARTENGONO IN ALCUN MODO. Al riguardo invito alla lettura della mia rubrica «Pallonate» sul Secolo d’Italia di lunedì 20 marzo (disponibile sul web) in cui mi definivo bianco-nero-azzurro e mi schieravo, sia pure in forma scherzosa, da interista nettamente a favore di Agnelli e della Juventus".