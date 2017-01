12 presenze complessive, 1 gol e due infortuni muscolari che ne hanno rallentato l'esplosione: fin qui il bilancio di Stefano Sensi alla prima stagione in A con il Sassuolo è tutto sommato positivo ma sarebbe potuto essere ancor più esaltante. Così non è da escludere una sua partenza a gennaio per poi tornare alla base in estate. E' la Sampdoria ad aver chiesto il giocatore a Juve e Sassuolo, in prestito secco per semi ed affrontare così con uno dei giovani più promettenti del campionato l'imminente partenza di Luca Cigarini. Lo riporta Gazzamercato.