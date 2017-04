La Sampdoria sconfigge l'Inter a San Siro in un’impresa storica. In questo stadio non batteva sia l’Inter che il Milan dal Campionato 1996/1997. Vent’anni per sfatare un tabu, allora l’Inter cadde per 4-3, con i blucerchiati che ribaltarono il passivo di 3-1 grazie alla doppietta di Montella, e ai gol di Franceschetti e Mancini (segnati in zona Cesarini). Questa volta i neroazzurri sono stati battuti per 2-1, e ancora in rimonta. Dopo aver sbloccato subito con d’Ambrosio, l’Inter ha poi subito le reti di Schick e Quagliarella.