Per un Torreira che dà segni di insofferenza, e che chiede un contratto più alto, c'è un Luis Muriel blindato dalla Sampdoria. L'attaccante è in vacanza in Sudamerica in questi giorni, ma a Genova non si sono scordati di lui. E neppure del suo futuro, tra campo e mercato.



Da Corte Lambruschini sono convinti del suo valore, ecco perchè avrebbero dato mandato agli agenti del giocatore di alzare la clausola presente nel suo contratto. Non di poco, peraltro. Ferrero vorrebbe inserire nel nuovo accordo con Muriel una cifra per la cessione del giocatore di circa 37 milioni, quasi 10 in più di quelli attuali. Il nuovo accordo, che sarebbe ovviamente anche ritoccato come ingaggio e come durata (Muriel guadagna 900 mila euro a stagione sino a giugno 2019) verrà probabilmente ufficializzato ad inizio 2017, secondo Il Secolo XIX.



La speranza della Samp è anche che Muriel torni a segnare: nelle ultime 5 partite è rimasto a secco, cosa che ha fatto intiepidire l'interesse di Chelsea e Valencia, ma la volontà doriana resta quella di non cederlo a gennaio, puntando molto su di lui. Salvo, ovviamente, offerte dalla Cina irrinunciabili.