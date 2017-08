L'arrivo di Gaston Ramirez alla Sampdoria varierà inevitabilmente alcune dinamiche interne ai blucerchiati. A trovare meno spazio tra le fila doriane dovrebbe essere Ricky Alvarez, tanto è vero che il trequartista argentino è in uscita dal club di Corte Lambruschini.



Nei giorni scorsi si era parlato del Nantes come possibile meta dell'ex giocatore dell'Inter, e pure di alcune società russe interessate. Ora secondo Il Resto del Carlino Alvarez sarebbe stato offerto al Bologna, alla ricerca di un giocatore offensivo di fantasia. Non è il primo abboccamento tra Samp e Bologna in questo campionato: i blucerchiati qualche tempo fa avevano sottoposto alla dirigenza rossoblù una richiesta di informazioni per Simone Verdi, trequartista classe 1992. Il sondaggio è stato rispedito al mittente, anche perchè nel frattempo è decollata la trattativa per Ramirez, ma la Samp recentemente avrebbe riallacciato i contatti suggerendo al Bologna il nome di Alvarez. Gli emiliani si sarebbero però mostrati piuttosto tiepidi di fronte all'offerta.