In questo momento, il ruolo di trequartista alla Sampdoria è uno di quelli 'saturi'. Sono in tre, o meglio addirittura quattro, a giocarsi la maglia alle spalle delle punte: Bruno Fernandes, Ricky Alvarez, Djuricic e pure Dennis Praet. Ma allora, come leggere l'interesse doriano per Josip Ilicic, in uscita dalla Fiorentina e seguito a più riprese dai blucerchiati nelle scorse sessioni di mercato?



Va detto che, dei 4 giocatori a disposizione di mister Giampaolo, la Sampdoria sembra intenzionata a puntare solo su Bruno Fernandes. La dirigenza doriana è alla ricerca di una sistemazione per Alvarez, e pure per Djuricic, che in blucerchiato non è riuscito ad affermarsi nonostante le occasioni che il mister blucerchiato gli ha concesso. E poi c'è la questione Praet, che per Giampaolo è una mezzala e non un rifinitore. Ecco quindi che la Samp si ritroverebbe con un solo trequartista, e secondo Il Secolo XIX proprio in quest'ottica andrebbe letta la telefonata fatta da Daniele Pradè al procuratore di Ilicic. Oltretutto il giocatore non rientra più nei piani di Corvino, e la Sampdoria sembra decisa a farci un pensierino. Se l'idea si tramuterà in una vera e propria trattativa, è ancora presto per dirlo. Ma che alla Samp Ilicic piaccia, è ormai fuor di dubbio.