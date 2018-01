Ieri si è diffusa una voce piuttosto decisa: la Sampdoria sembrava ormai ad un passo da Jaroslaw Jach , difensore polacco di proprietà dello. Si tratta di un centrale classe 1994 considerato da molti uno dei più promettenti della sua nazionale Under 21 e più in generale della sua generazione. Addirittura, i media polacchi riportavano anche l'importo dell'operazione,di euro, rivelando anche che il giocatore avrebbe presto sostenuto le visite mediche ad Albaro.In realtà, secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX la verità sarebbe un'altra. Il quotidiano ha infatti interpellato la Sampdoria, che a precisa domanda ha risposto con un secco: "". Pretattica o no? Non è dato saperlo, anche se da tempo la Samp scandaglia il mercato polacco, e il nome di Jach era già circolato a Genova un anno fa, proprio nella sessione invernale.