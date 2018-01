Sono ormai settimane che a Genova si parla del possibile addio di Dodò. Il terzino della Sampdoria è sul mercato ormai dall'estate, ma resta estremamente difficile piazzare il calciatore a causa dell'elevato ingaggio. Quello dello stipendio di Dodò è uno dei nodi fondamentali della vicenda: l'ex Inter ha un contratto da 800mila euro a stagione per altri tre anni, e in più a giugno Ferrero dovrà riscattarlo dai nerazzurri per 5,5 milioni di euro. Il patron doriano non ha ancora digerito il fatto di dover pagare quanto un top player un giocatore che non viene neppure portato in panchina da mister Giampaolo. Ferrero sperava che la stagione 2017-2018 potesse essere quella del riscatto definitivo, ma così non è stato. E ora il numero uno di Corte Lambruschini è alla ricerca di un modo per piazzare il terzino sinistro in modo da risparmiare parte dell'ingaggio.



Secondo Il Secolo XIX per il momento le piste di cui si è parlato, ad esempio il Cagliari, il Siviglia o il Fenerbahçe, non sarebbero soluzioni così reali. Ci sono stati dei sondaggi, che però sarebbero rimasti piuttosto tiepidi. Dodò non è facile da piazzare neppure in prestito pagando parte dell'ingaggio, a causa dello stipendio piuttosto importante. C'è poi da tenere conto di un altro particolare: al terzino spetta l'ultima parola sul trasferimento. Se il brasiliano non dà il suo assenso (come fatto con la Spal qualche mese fa) l'operazione salta. La situazione legata a Dodò, insomma, è ancora lontana da una soluzione. La Samp, nei prossimi giorni, dovrà ragionare per trovare una soluzione, così da liberare entrambe le parti da una situazione piuttosto spiacevole.