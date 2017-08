La Sampdoria ha rotto gli indugi, e sta provando in queste ore ad affondare il colpo per l'attaccante che Giampaolo aspetta con così tanta trepidazione. Il prescelto dei blucerchiati è stato Duvan Zapata, classe 1991 del Napoli. Il club azzurro ieri ha passato il preliminare di Champions League; era questo il punto chiave per inizare ad operare tra entrate e uscite, e il Doria ha deciso di muoversi per primo.



Secondo Il Secolo XIX da Corte Lambruschini hanno preparato una prima offerta per il centravanti: si tratta di una proposta da 14 milioni di euro, ossia il doppio di quanto De Laurentiis aveva versato all'Estudiantes per averlo quattro anni fa. Al momento si attende una risposta da parte della dirigenza partenopea, anche se la trattativa è ovviamente strettamente collegata alla partenza di Patrik Schick, che resta il grande nodo di mercato della Samp.