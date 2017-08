Rischia di trasformarsi in una vera e propria telenovela di mercato la trattativa tra la Sampdoria e il Sassuolo per Gianmarco Ferrari, difensore centrale di proprietà del club neroverde oggetto del desiderio degli uomini mercato blucerchiati. La trattativa nei giorni scorsi sembrava ormai inesorabilmente saltata, dopo che il Sassuolo aveva rifiutato l'ennesima proposta di Corte Lambruschini per il giocatore ex Crotone.



Nelle ultime ore però qualcosa sembra essersi mosso tra le parti in causa. A confermarlo è lo stesso procuratore di Ferrari, Giovanni Bia, ai microfoni di Sampnews24.com: "Forse un minimo spiraglio adesso c’è" ha detto l'agente. "Se si è riaperto, è stato solo grazie alla mia mediazione. Attendiamo fiduciosi nuovi sviluppi, la trattativa è tutta da ricostruire". Alla domanda se fossero previsti ulteriori incontri nei prossimi giorni, Bia ha risposto con un enigmatico "Speriamo". Segno che la Samp continua a trattare ad oltranza, per consegnare a Giampaolo il tanto agognato rinforzo in difesa.