C'è una tradizione bellissima che da oltre 40 anni coinvolge la Sampdoria durante il periodo di Pasqua. E' la visita che tutta la squadra effettua all'istituto Gaslini di Genova, l'ospedale pediatrico del capoluogo genovese dove i blucerchiati ieri hanno passato alcune ore tra foto, sorrisi, battute e - ovviamente - uova di cioccolato.



La Samp ha incontrato i piccoli degenti in Aula Magna, ma si è anche divisa in due tronconi per visitare singolarmente chirurgia e ortopedia. Non si è parlato di calcio, ma di altri argomenti ben più importanti e degni di attenzione. Lo stesso Ferrero ha sottolineato l'importanza dell'incontro: "Sono venuto da Roma, facendo un po' tardi, per portare un messaggio un sorriso, in questa casa della speranza. Noi parliamo, ci lamentiamo sempre, ma io mi chiedo cosa abbiamo da lamentarci, cerchiamo di guardare in faccia alla realtà" ha detto il patron doriano, come riporta Sampdorianews.net. "Sono molto felice di essere qui, coi ragazzi e col Mister, per cercare, se possiamo, di portare un sorriso e una speranza a questi ragazzi. Sono cresciuto col motto 'fai del bene e scordati, fai del male e pensaci' e ringrazio Dio che mi ha dato la fortuna di essere generoso".



Visibilmente commosso e impressionato anche il tecnico Marco Giampaolo, uno che spesso sottolinea quanto sia importante ritornare con i piedi per terra nel mondo del calcio: "E' la mia prima volta al Gaslini, per questa iniziativa che va avanti, mi hanno detto, da 40 anni. E' un incontro di grande sensibilità e credo sia anche un bel bagno di realtà" conferma il mister. "Poter regalare un sorriso, anche solo per un momento, per un paio di ore, fa bene all'anima, nostra e, spero, di chi non sta bene".