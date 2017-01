Laaggiunge un nome all'elenco dei candidati per l'attacco blucerchiato: è quello di Alberto, centravanti di proprietà dell'già seguito a più riprese dal club di Corte Lambruschini. L'attaccante classe 1990 era già stato seguito lo scorso gennaio, in occasione dell'addio di Eder, e anche qualche settimana fa il suo nome era rimbalzato timidamente in orbita doriana. Ora, secondo Sky Sport l'interesse della Samp si sarebbe improvvisamente riacceso. Il primo nome sul taccuino è quello di Quaison, ma il possibile inserimento della Juventus obbliga gli uomini mercato del presidente Ferrero a cercare alternative allo svedese. Ecco perchè da Genova sarebbe partita un'offerta, direzione Bergamo, da circadi euro per il trasferimento a titolo definitivo di Paloschi. L'Atalanta però avrebbe respinto la proposta blucerchiata, anche se il Doria resta vigile per approfittare di eventuali sviluppi nella trattativa.@MontaldoLorenzo