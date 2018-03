Non c'è dubbio, la risposta ironica dell'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, alla giornalista di Canale 21, Titti Improta, in conferenza stampa ha sicuramente fatto discutere. La giornalista ha chiesto al tecnico azzurro se la corsa scudetto fosse compromessa ricevendo di risposta un: "Solo perchè sei una donna e sei carina, non ti mando a fare in c...”.



Dagli studi di Tiki Taka, anche la splendida modella e moglie di Kevin Prince Boateng, Melissa Satta, ha voluto dire la sua sulla vicenda prendendo le difese della giornalista e attaccando Sarri: “La cosa sbagliata è stata la premessa con cui Sarri ha iniziato la frase: cosa significa ‘perché sei una donna e perché sei carina’? Se fosse stata cessa non l’avrebbe mandata a fare in c...?”. La polemica non accenna a placarsi, nel frattempo se ve la siete persa, ecco Melissa nella nostra gallery.