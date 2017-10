Il problema di Ventura sarà quello di estrarre dal mazzo la carta giusta. Il doppio spareggio con la Svezia è vicino: 10 novembre a Stoccolma, il 13 a San Siro. Ultima chiamata per il Mondiale, sbagliare formazione non si può, non più. La scelta più delicata - tra le tante - del ct sarà quella di individuare gli attaccanti più in forma.



Immobile sta viaggiando a una media-gol straordinaria. 19 gol stagionali, di cui 14 in campionato. Nessuno in serie A corre (e segna) quanto Ciro. Ma Immobile - nella Lazio - gioca praticamente da unica punta, supportato dall’azione di centrocampisti offensivi che in azzurro non ci sono (ad eccezione di Parolo). Eppure, nonostante un modulo diverso, Immobile in maglia azzurra ha segnato 7 reti, 3 decisive (l’ultima contro Israele il 5 settembre), ha timbrato in 6 gare, per due volte ha sbloccato il risultato: si può rinunciare a uno così?



Zaza - lo dicono le statistiche - tira in porta una volta a partita e ogni volta fa gol. Col Valencia nella Liga sono già 9. Va a segno da 6 gare consecutive. Se il Valencia è secondo lo deve anche ai suoi gol, sempre pesantissimi. Andrebbe messo in una teca di vetro e tirato fuori all’occorrenza. Ma il rapporto tra Ventura e l’ex Juve non è dei migliori. La pre-convocazione è arrivata, questa potrebbe essere l’ora del ritorno. Si può rinunciare a uno così?



Belotti è tornato l’altra sera a giocare a 29 giorni dall’infortunio al ginocchio destro. Con lui il Toro ha cambiato faccia ed è tornato a vincere, senza Belotti aveva raccolto due sconfitte e un pareggio. Belotti nel Toro è fondamentale, ma in nazionale lo è stato raramente: ricordiamo il gol di un anno fa contro la Macedonia, visto che poi è entrato nel tabellino dei marcatori in entrambe le occasioni contro il Liechtenstein.



E poi: Eder, Gabbiadini, El Shaarawy, più ovviamente gli esterni Insigne e Candreva. Nell’ultima sfida contro l’Albania Ventura aveva schierato questi ultimi sulle fasce, con la coppia Eder-Immobile in avanti. Un passo indietro: contro la Macedonia, nel 3-4-3, gli esterni erano Verdi e Insigne, con Immobile di punta. Prestazione indecente, tentativo subito abortito. Ancora: contro Israele e nella sciagurata uscita in Spagna, sempre Candreva e Insigne sulle fasce, con coppia fissa formata da Immobile e Belotti. Tanta fatica, un solo gol (di Immobile).



Punterà su di loro Ventura nel doppio spareggio con la Svezia? Oppure prenderà in considerazione l’ipotesi Zaza? Il buon senso oggi dice che Immobile è il titolare. Con lui Belotti o Zaza? Una sola cosa è certa. Sbagliare non si può, non più.