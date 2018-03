L'ex giocatore della Fiorentina Vittorio Tosco ha parlato ai microfoni di Radio Blu: "Europa League? È arrivata la scossa dalla tragedia di Astori e molti giocatori stanno alzando il rendimento: trovo quindi giusto parlarne e crederci. Sognare non costa nulla: il settimo posto è a tre lunghezze e davanti non stanno facendo faville. Pioli è l'uomo giusto per la rinascita, mentre Corvino non mi fa impazzire. Vedrei meglio un ds più giovane: ha portato tanti giocatori a Firenze, ma pochi veri".