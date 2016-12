The Guardian’s Footballer of the Year Fabio Pisacane: ‘I tried to take my pyjamas off but my arms did not respond’ https://t.co/qAI4wkRXMG — Guardian sport (@guardian_sport) 29 dicembre 2016

Il 2017 è alle porte e il 2016 quasi terminato, ma Fabioricorderà a lungo l'anno che si sta per chiudere. Innanzitutto per l', arrivato a 30 anni suonati e, soprattutto, dopo aver vinto la sua personale battaglia contro la malattia rara che lo costrinse a passare tre mesi e mezzi in ospedale, con 20 giorni in coma e la paralisi delle braccia. Un traguardo importante, che gli è valso anche il titolo di", le parole del terzino delalla rivista inglese. "Non fa parte del mio modo d'essere, sono un ragazzo semplice. Penso di avere un po' di umiltà e questa umiltà non mi fa pensare che gli altri possano considerarmi un esempio.invece credo che alla fine sia arrivata per darmi qualcosa di positivo".