Gentile Procuratore,sono una signora che ha superato i 60 anni di età. Ieri sera ho voluto assistere - per far piacere a mio marito - alla partita su Rai Uno tra Juventus e Napoli. Il televisore era monopolizzato e sono stata costretta a cedere alla richiesta di mio marito di guardare la partita con lui, cosa che faccio raramente. Mi sarei anche divertita, al di là del risultato (essendo napoletana), ma il dopo partita non l'ho trovato accettabile né per le dichiarazioni di calciatori, dirigenti e addetti ai lavori né per la faziosità di alcuni giornalisti sportivi. Abbiamo fatto zapping tutta la sera per ascoltare il parere di tutti, ma alla resa dei conti è stato fatto solo un gran baccano che, a mio modesto avviso, non fa che danneggiare ulteriormente l'immagine del calcio italiano. Loredanase anche una signora come Lei si pone certi interrogativi. Il piacere di godersi una partita di calcio viene, infatti, sopraffatto dalle polemiche immediatamente successive al triplice fischio finale. Nella giornata di oggi non si fa altro che parlare nei bar e nelle strade e, ovviamente sui social, di rigori dubbi, concessi o non concessi, delle dichiarazioni di quel direttore o di quell'allenatore, con smentite più o meno ufficiali di calciatori e attacchi al veleno da parte di giornalisti e tifoserie.Ed ecco che l'eco di tutto questo arriva anche in Spagna che, senza mezzi termini, attraverso il Mundo Deportivo si schiera dalla parte del Napoli intitolando il pezzo come segue: "La Juve remonta al Nàpoles con escàndalo".