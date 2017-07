In attesa di notizie da Udine per il rinnovo del prestito di Meret e dallo Zenit per Hernani, la Spal ha ufficializzato gli ingaggi di Oikonomou, Rizzo, Mattiello e Felipe. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il ds Vagnati sta cercando di fare il possibile per mettere a disposizione di Semplici il maggior numero di giocatori possibili per sabato, quando è prevista la partenza per il ritiro di Tarvisio. Possibile che a breve si concretizzino anche le trattative per il centrale difensivo finlandese Vaisanen (Aik Solna) e per l'esterno svedese Pa Konate.



E’ arrivato anche il prolungamento per Manuel Lazzari: accordo fino a giugno 2021, proprio nel giorno in cui da Torino, sponda granata, giungevano notizie di un interessamento per il 23enne esterno di Valdagno, per il quale, a gennaio, si erano fatti vivi Sassuolo e Udinese. La Spal, dove milita da quattro stagioni, lo ha voluto blindare, confidando in una definitiva consacrazione anche nel massimo campionato, dopo aver risposto con una grande stagione, ai molti che lo avevano accompagnato con scetticismo verso l’esordio in B. E così dopo l’addio di Giani (diretto verso lo Spezia) e Silvestri (interessate Padova e Pordenone), Lazzari resterà l’unico reduce del gruppo che aveva iniziato nel 2013 la cavalcata dalla Seconda Divisione alla serie A, dopo una stagione nella Giacomense, dove era arrivato grazie alla prima grande intuizione di Davide Vagnati, che lo aveva prelevato dal Delta Porto Tolle in serie D.