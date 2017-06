Il 30 giugno è un giorno segnato in rosso nelle agende di società, procuratori e calciatori. E' la data in cui scadono i contratti, i giocatori si liberano a zero e diventano delle vere e proprie occasioni. Chi è ritenuto ormai finito dalla propria società, chi decide di cambiare aria e chi è vittima di infortuni. Occasioni, scommesse e voglia di rilancio. Tutto segnato nella data 30 giugno.



GLI SVINCOLATI - Chi cerca un portiere può scegliere tra due grossi nomi: Iker Casillas, il cui contratto con il Porto scade proprio oggi, anche se è molto vicino alla permanenza, come dimostra la sua presenza nel lancio della nuova maglia dei Dragoni. Oltre a lui, c'è libero anche Willy Caballero, che lascia il City ed è un portiere sul quale diverse squadre possono scommettere.



In difesa si può puntare su Pepe, una certezza che ha deciso di chiudere il suo ciclo al Real Madrid. Oltre a lui si libera anche Martin Caceres, dopo 5 mesi al Southampton. Come lui Andreolli lascia l'Inter, Djourou chiude il suo percorso all'Amburgo e anche Kolo Touré lascia il Celtic. Come terzini i nomi caldi sono quelli di Clichy, in uscita dal Manchester City e Aogo, che dice addio allo Schalke. Si liberano anche Anita dal Newcastle, Sagna dal Manchester City e Cuco Martina dal Southampton.



In mezzo al campo domina la qualità di Thiago Motta, in uscita dal PSG e Lucas Leiva, che dopo 10 anni lascia il Liverpool, oltre a Davide DI Gennaro, scaduto il suo contratto con Cagliari. E' libero anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Mathieu Flamini.



In attacco c'è l'imbarazzo della scelta: su tutti domina il colosso Zlatan Ibrahimovic, che non ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United dopo il grave infortunio al ginocchio e fa gola a molti, anche in Italia. Senza contratto anche Jesus Navas, quest'anno al Manchester City e anche Richard Ghezzal, che lascia il Lione ed è stato accostato anche alla Roma. In cerca di squadra anche Rodrigo Palacio, che lascia l'Inter dopo anni di onorato servizio. di Dulcis in fundo, con un misto di amarezza e gioia tra i tifosi del Milan, Keisuke Honda.



NELLA GALLERY LA NOSTRA TOP 11, schierata con un 4-2-3-1