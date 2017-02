Il reparto più deficitario in casa Milan è sicuramente il centrocampo è pertanto i tifosi sperano che, nel caso in cui la trattativa con i cinesi legata all'acquisto della società vada in porto, la dirigenza individui le lacune della squadra di Montella e cerchi di colmarle. Ecco perché, secondo calciomercato.it, il Milan starebbe seguendo uno dei più forti registi al mondo, di nazionalità italiana ma militante in Ligue 1: la descrizione corrisponde naturalmente a Marco Verratti, giocatore imprescindibile del Psg che sarebbe disposto a cederlo ad una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro. Sul pescarese c'è anche la Juve e dunque non è esclusa una battaglia di mercato in vista della prossima estate tra i bianconeri e rossoneri per acquistare il regista della Nazionale.