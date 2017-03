Si arricchisce di particolari il racconto del tumultuoso postpartita di Juventus-Milan, in particolare per quanto è avvenuto negli spogliatoi dello Stadium. Oltre ai danneggiamenti provocati dalla furia dei calciatori rossoneri per la decisione dell'arbitro Massa di concedere il rigore decisivo all'ultimo respiro, emerge che qualcuno avrebbe imbrattato la parete con i cartonati dei trofei vinti dalla Juventis con la scritta "Ladri di m...a", che sarebbe stata apposta all'altezza delle riproduzioni dei due scudetti poi revocati dalla Giustizia Sportiva (stagioni 2004/2005 e 2005/2006) per i fatti di Calciopoli.



Nel frattempo, cresce l'attesa e con essa la preoccupazione per quello che sarà il responso del Giudice Sportivo, sulla base del referto redatto da Massa e dagli ispettori federali, circa il comportamento dei tesserati del Milan nel post-gara. Detto che Carlos Bacca rischia come minimo due turni per le offese proferite all'arbitro, da valutare anche possibili sanzioni per Donnarumma, Poli, Romagnoli e De Sciglio, oltre ai deferimenti che potrebbero colpire l'ad Galliani e ovviamente i responsabili dei danneggiamenti dello spogliatoio riservato agli ospiti.