Episodio con protagonista Nedved, vicepresidente della Juventus, sugli spalti del Ciro Vigorito di Benevento. Nel mezzo del match, vinto dai bianconeri 4-2 con due rigori assegnati a Dybala e compagni, le persone presenti in tribuna, e tifose del club campano, hanno dato dei ladri ai membri della dirigenza bianconera: "Ladri, ladri!".



Come dimostrano le immagini Ottochanneltv, Pavel Nedved ha prontamente risposto: "Questo non è rigore? Se dici così non capisci un ca..o di calcio!". Il Pallone d'Oro del 2003 è stato scortato fuori proprio mentre era intento a dire la sua ai sostenitori delle Streghe.