La rivelazione è di quelle che faranno scalpore. Lady Dzemaili ha confermato in una lunga intervista concessa al settimanale scandalistico Chi che nel suo libro che presto sarà in pubblicazione ci saranno rivelazioni estremamente scottanti.



Erjona Sulejmani era apprezzatissima in Italia anche prima di sposarsi con Blerim Dzemaili. L'ex centrocampista di Napoli e Bologna oggi è sotto contratto con il Montreal Impact, ma a far discutere nel calcio italiano è ancora la sua splendida compagna. Mora, fisico statuario, ha promesso di "raccontare all'interno del libro tutti i segreti di ciò che succede all'interno degli spogliatoi di Serie A". Non ci resta che attendere le bombe della bella Erjona, per ora godetevela nella nostra gallery.