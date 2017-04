Akosua Puni Essien, neoproprietaria e presidente del Como, ha parlato a Espansione TV delle sue prime settimane nel calcio italiano: "Sono stata molto felice per la vittoria di sabato. Da quando siamo arrivati ci sono state un po' di tensioni, ma sono molto grata per i risultati che sono arrivati. Vogliamo fare qualcosa di buono qui e chiedo alla squadra di fare del proprio meglio e dare il 110 % in campo, come dice sempre mio marito. Michael a Como? Spero che venga molto presto, ora è lontano, ma vorrebbe essere qui. Per me questa è una sfida, ma a me piacciono le sfide, le amo. Spero di riuscire, nonostante gli impegni, a vedere tutte le gare casalinghe e per questo vorrei trovare un posto qui per essere vicina al club".