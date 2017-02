Adam Lallana, esterno del Liverpool, ha parlato del suo futuro; sul giocatore, infatti, ci sono le ombre di Juventus e Barcellona: ''Sono molto orgoglioso e grato per la fiducia che hanno riposto in me il club, i tifosi e l'allenatore. Firmare un contratto con una grande società come questa è ovviamente molto importante, firmare un rinnovo significa che quello che hai fatto ha contribuito al bene della squadra. Questo è il posto giusto per sentirsi parte di qualcosa di importante. Non potrei immaginare un club migliore per il mio futuro''.