"Il ritorno al Chelsea? E' solo questione di tempo, in un modo o nell'altro". Parola di Frank Lampard, che ospite di Soccer AM scherza sul possibile rientro nei Blues, non necessariamente come dirigente: "Sto ancora aspettando un contratto di cinque anni dal Chelsea, ma non mi hanno ancora chiamato! Io e Terry siamo il Chelsea, qualunque cosa accade in qualche veste sarò al Chelsea, anche dovessi farmi l'abbonamento per andare a vederlo allo stadio. Non so ancora. Saremo in stretti contatti, se avrò o meno un ruolo non dipende solo da me quindi non posso dire oltre. Sono molto rilassato al momento, non sono nel mood che la mia carriera stia finendo e quindi debba pensare a cosa succederà dopo. Se dovessi tornare al Chelsea ovviamente sarei felicissimo, mi sono preso Natale per godermi la famiglia, un paio di birre e un tacchino, a gennaio deciderò se continuare a giocare, e ho un paio di opzioni, oppure smettere e passare allo step successivo".