Chi meglio di Frank Lampard può presentare la sfida tra West Ham e Chelsea di questa sera? Dopo aver trascorso cinque anni agli Hammers tra il 1996 ed il 2001, il centrocampista inglese è volato ai Blues per scrivere la propria leggenda.



A poche ore dal derby londinese, Lampard svela un retroscena riguardo la propria partenza dal West Ham, dopo che suo padre Frank senior e suo zio Harry Redknapp lasciarono il club: "Quando me ne andai ero molto arrabbiato, per molte ragioni. Il periodo al West Ham è stato duro. Non mi piace tornare a pensarci, gli anni passano". Motivo di ciò furono le aspre critiche di una parte dei tifosi, che ritenevano giocasse soltanto grazie alle sue strette parentele.



Il tempo ha dato ragione a Lampard, che ha aggiunto: "Sono e sarò sempre un uomo del Chelsea".