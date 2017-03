L'ex centrocampista del Chelsea Frank Lampard è intervenuto a Sky Sport per commentare la sfida tra il West Ham e i blues. Ha parlato anche di Pogba, così: "Lui ha qualità fantastiche, è forte fisicamente, ha grande tecnica e ottimi piedi, è più grande e più veloce della maggior parte dei suoi avversari. In questa fase della stagione però mi sto ancora chiedendo, qual è la sua posizione in campo? Che tipo di giocatore è? E soprattutto, che tipo di giocatore vuole diventare? Quando parliamo di 100 milioni di euro pensiamo a giocatori come Messi, Ronaldo, Suarez, Bale, tutti giocatori in grado di vincere le partite da soli. Non sappiamo se Pogba potrà mai diventare un giocatore di questo livello, dobbiamo solamente dargli tempo e vedere se farà questo salto di qualità. A un certo punto però dovrà diventare un giocatore dominante visto che è stato pagato oltre 100 milioni".