Vorrebbe tornare al Chelsea, ma i bookmaker lo vedono al Crystal Palace. Frank Lampard è pronto a rimettersi in gioco nella Premier League, dopo aver salutato il New York City e la Major League Soccer. Il centrocampista inglese, 38 anni, proprio il giorno di Natale ha spiegato che sarebbe pronto a tornare nella squadra di cui è stato una bandiera per 13 anni. Londra è sì nel suo futuro, ma con la divisa rossoblu del Crystal Palace, favorito a 2,90 nelle scommesse sulla sua destinazione a febbraio. La pista Chelsea appare in lavagna solo a quota 5,50, preceduta dall'opzione Brighton - formazione della Championship, la Serie B inglese - data a 3,00. Si punta invece a 11,00 su un altro ritorno, quello al West Ham, squadra dove Lampard ha giocato per cinque stagioni, dal 1996 al 2001.