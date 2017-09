Un infortunio non grave che mi terrà per poco tempo ai box,non sarà sicuramente questo a fermarmi! Ringrazio tutti per l'affetto e i messaggi ricevuti! @genoacfcofficial #forzagrifo #seriea #youwillneverwalkalone Un post condiviso da Gianluca Lapadula (@gianluca_lapadula_official) in data: 11 Set 2017 alle ore 05:31 PDT

Il Genoa Cfc comunica che il giocatore è stato sottoposto a risonanza magnetica presso l'Istituto Il Baluardo. Gli esiti degli accertamenti diagnostici hanno evidenziato un infortunio che preoccupa i tifosi del Genoa. Oggi l'attaccante del Genoa si è sottoposto agli esami strumentali dopo l'infortunio al ginocchio di ieri contro l'Udinese. Si temeva addirittura la rottura del crociato, Ivan Juric era stato molto pessimista nelle dichiarazioni dopo la partita: "Per noi Lapadula è fondamentale, mi butta giù il suo infortunio", ha affermato l'ex attaccante del Milan. Dagli esami di oggi, invece, arrivano ottime notizie. Direttamente da Gianluca Lapadula, che ha scritto sul proprio profilo ufficiale di Instagram: "Un infortunio non grave che mi terrà per poco tempo ai box, non sarà sicuramente questo a fermarmi! Ringrazio tutti per l'affetto e per i messaggi ricevuti". Niente di particolarmente grave per Lapadula, ora è atteso il comunicato del Genoa per i dettagli sulle tempistiche di recupero. Scongiurato, dunque, il rischio di un'operazione: Lapadula tornerà presto a guidare l'attacco del Genoa.