L'attaccante Gianluca Lapadula ha rilasciato una lunga intervista a Forza Milan!, mensile ufficiale rossonero: ecco le sue dichiarazioni.



PRIMO RICORDO - "Ricordo di aver iniziato come portiere in una squadra dilettantistica di Torino, il Pertusa. Quello è stato il primo passo verso il calcio. Poi la palla era sempre presente? Sì, ovunque, anche nel letto quando dormivo!".



FAMIGLIA PRESENTE - "Io e mio fratello tenevamo molto ad andare al campo e mio padre era sempre il primo a mettersi a disposizione per portarci. E se non poteva lui, trovava sempre qualcun altro. Ci hanno aiutato molto nell’introduzione allo sport".



QUANDO HA CAPITO DI POTER FARCELA - "Non credo ci sia stato un momento preciso. Però ho sempre avuto qualcosa dentro che non mi spiegavo… poi, col tempo, son riuscito a dare un nome a questa sensazione: voglia di arrivare".



GAVETTA - "Si, credo che il mio approdo al Milan derivi da tante cose, ma soprattutto dall'atteggiamento che ho sempre avuto, quella voglia di rincorrere sempre l'avversario e non mollare mai. Lo facevo anche in Serie C2, in Slovenia, in Lega Pro e in Serie B. È sempre stata una mia caratteristica. Un altro tassello importante per la mia ascesa è stato crederci sempre, anche quando nessuno ci avrebbe creduto".



COSA CARICA PRIMA DELLE PARTITE - "Sicuramente la settimana. È molto bello allenarsi, tenersi in forma, migliorarsi e preparare al meglio la partita successiva: è una cosa che mi piace proprio. Poi ho le mie motivazioni: la gavetta, il non voler deludere chi ha creduto in me e la voglia di riconfermarmi".



MILAN - "È la squadra più gloriosa in Italia. Quando ho sentito "Milan", ho subito detto di sì. Una squadra del genere non può essere rifiutata perché ha un trascorso, una storia, una società strutturata ed organizzata. Questo è stato il mio primo pensiero sul Milan e lo posso riconfermare ora".



UN ERRORE DA NON RIFARE - "Il rigore a Doha. Mi ha portato tre giorni di pensieri, poi ho ringraziato i miei compagni che mi hanno salvato vincendo. Alla fine, mi sono reso conto che mi ha dato ancora più carica per il futuro: in questi giorni mi sono allenato con ancora maggiore concentrazione e ieri, in partitella, ho voluto calciare a tutti i costi un rigore. Si è rivelato uno stimolo in più, ma solo dopo i primi tre giorni (ride, n.d.r.) in cui, con la testa, c'ero ma non c'ero".