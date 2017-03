Tornato in gruppo, pronto per la partita di domani! #forzamilan #seriea @acmilan Un post condiviso da Gianluca Lapadula (@gianluca_lapadula_official) in data: 3 Mar 2017 alle ore 11:36 PST

Gianlucanon sta vivendo un momento brillantissimo al. Il gol manca da tempo, dalla sfida con il Crotone, il minutaggio è calato e sono iniziate a circolare voci circa un suo futuro lontano da Milano. Il giocatore, rientrato in gruppo, vuole tenersi il rossonero, come dimostra anche il post pubblicato su Instagram: "Tornato in gruppo, pronto per la partita di domani!".