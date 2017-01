Cadono le accuse sul falso sequestro che nell'ultima settimana di novembre ha avuto come protagonista Lapo Elkann. ll procuratore distrettuale di New York ha deciso di chiudere il caso, archiviando le accuse che pendevano sul fondatore di Italia Independent, arrestato, ma successivamente rilasciato, per aver simulato il proprio rapimento e chiesto come riscatto alla famiglia 10 mila dollari. La chiamata era arrivata da un appartamento di Manhattan, mentre Lapo consumava cocaina e marijuana in compagnia di una escort transessuale, a cui i soldi richiesti erano destinati.



IL MOTIVO - In tribunale, questa mattina, Lapo non era presente, in quanto non necessario. Si è presentato solo l'avvocato Randy Zelin, che ha rivelato il motivo dell'assoluzione del suo cliente: "Non posso fornire ulteriori dettagli, ma siamo arrivati alla conclusione che tutta la vicenda non costituiva un reato".