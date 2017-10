Intercettato dai microfoni di Sky Sport Lapo Elkann ha anticipato la sfida di campionato che vedrà il Milan affrontare la Juventus: "Voglio solo dire che penso che questo sia un anno estremamente interessante: si sono rafforzate le altre squadre, siamo tutti più vicini. Oggi molte squadre, sono estremamente competitive, la Serie A è più agguerrita. Devo dire che da juventino sono contento, ma come tutti vorremmo sempre essere davanti agli altri. Stiamo rincorrendo a pochi punti, il campionato è appena iniziato, dunque ancora lungo".



IL NAPOLI - "Faccio i complimenti al Napoli: sono molto belli da guardare. Ma la mia Juventus è la mia Juventus. Sono obiettivo e dico: 'Caro Napoli, io voglio vedere la Juventus davanti agli altri, anche se ti faccio i complimenti per il gioco'. Vorrei ricordare che il Napoli è la mia seconda squadra: strano caso, ma è così. Il Napoli sta facendo un bel gioco, ma nonostante questo voglio vedere la Juventus davanti e vorrei vedere la Juventus vincere. Come tutti i tifosi juventini voglio vincere".



BONUCCI - "Bonucci? Peccato che non giocherà. Il mio messaggio sarebbe stato: 'Caro Leo stai all’occhio, attento a Dybala e Higuain".