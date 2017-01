Il destino di Sergio Araujo è lontano dal Las Palmas. Era chiaro già da qualche tempo che il giocatore sarebbe andato via in prestito, e infatti fino al termine della stagione volerà all'AEK Atene. L'attaccante argentino, come ha sottolineato Radio Marca Gran Canaria, aveva ricevuto offerte da Spagna, Argentina e Brasile, ma ha scelto la Grecia. Nel reparto offensivo si apre così un varco che il Las Palmas vorrebbe colmare con Halihovic, o magari con il sogno Jesé, operazione complicatasi con il tempo.