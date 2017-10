Oggi in Catalunya è in corso ilma ilospite delal Camp Nou ha deciso di stampare su tutte le maglie dei propri giocatori lo stemma della bandiera spagnola e ne ha spiegato la motivazione in un comunicato ufficiale: "Oggi ciò che facciamo è molto semplice. Con la bandiera spagnola ricamata sulla nostra maglia vogliamo votare inequivocabilmente in un consultazione immaginaria che nessuno ci ha chiesto: crediamo nell'unità della Spagna. Lo facciamo per dire al mondo che proviamo dolore per quello che sta succedendo. Lo facciamo con la speranza che nessuno possa preoccuparsi di questo gesto. Poiché non ci siamo mai preoccupati di vedere agitare sugli stand dei nostri rivali, le bandiere catalane una volta che la partita è finita. Sono compatrioti che ci riempiono di orgoglio quando fanno parte di una delle migliori squadre del mondo, o di una delle migliori selezioni del pianeta". Dopo le proteste, è arrivato l'ok della Federazione Spagnola: il Las Palmas può giocare con la bandiera della Spagna sulla camiseta.