El argentino Calleri, refuerzo de lujo para la delantera amarilla. ¡Bienvenido @Jocalleri! https://t.co/fuPKjWOrKX pic.twitter.com/0CfTg1KbZ4 — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 11 luglio 2017

Doppio colpo di mercato per il. Dopo aver incassato il 'no' del brasilianodell'Inter, il club spagnolo ha annunciato gli arrivi con la formula del prestito di due giovani argentini: l'attaccante Jonathan(classe 1993 ex Boca Juniors e San Paolo) dal West Ham e il trequartista Hernan(classe 1996 ex Fiorentina) dal Lanus, entrambi via Deportivo Maldonado.