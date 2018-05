Intervistato da Udinese TV, l'attaccante dei friulani, Kevin Lasagna, parla della prossima sfida di campionato che vedrà i bianconeri opposti all'Inter.



“Contro l’Inter ho segnato il mio primo gol in Serie A, mi farebbe piacere segnare ancora e portare a casa qualche punto. Finora ho segnato sette gol in trasferta e cinque in casa in campionato? Magari con una doppietta pareggiamo il bilancio”.