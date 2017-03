Latina-Carpi 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 70' Mbakogu (C)



Latina (3-4-3): Pinsoglio; Brosco, Dellafiore, Garcia Tena (86' Jordan); Bruscagin (76' Rolando) De Vitis (81' De Giorgio) Bandinelli, Rocca; Insigne, Corvia, Buonaiuto. All. Vivarini.



Carpi (4-4-2): Belec; Letizia, Lasicki, Gagliolo, Poli; Jelenic, Mbaye, Lollo, Fedato (86' Sabbione); Mbakogu, Beretta (52' Lasagna). All. Castori.



Arbitro: Pasqua di Tivoli.



Ammoniti: 35' De Vitis (L), 70' Lollo (C), 83' Bandinelli (L), 85' Jelenic (C), 89' Rocca (L)