Latina-Cesena 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 39' Cocco (C), 70' Dellafiore (L)



Latina (3-4-3): Pinsoglio; Brosco, Dellafiore, Garcia Tena; Bruscagin (88' Rolando) Rocca, De Vitis, Di Matteo (54' Insigne); Bandinelli, Corvia, Buonaiuto (69' De Giorgio). All. Vivarini



Cesena (3-5-2): Agliardi; Perticone, Rigione, Donkor; Setola, Garritano, Crimi (81' Schiavone), Konè, Renzetti; Ciano (87' Panico), Cocco. All. Camplone



Arbitro: Saia di Palermo



Ammoniti: 22' Brosco (L), 78' Bruscagin (L), 88' Rigione (C), 94' Schiavone (C).