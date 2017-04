Latina-Cittadella 0-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 60' Strizzolo, 79' Chiaretti



Latina (3-4-3): Pinsoglio; Brosco (53' Brosco), Dellafiore (46' Insigne), Garcia Tena; Bruscagin, De Vitis, Rocca, Rolando (68' Di Nardo); De Giorgio, Buonaiuto, Bandinelli. All. Vivarini.



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Pascali, Pelagatti, Benedetti; Bartolomei (68' Paolucci) Iori, Valzania (75' Pedrelli); Chiaretti; Kouame (17' Vido), Strizzolo. All. Venturato.



Arbitro: Martinelli di Roma 2.



Ammoniti: 5' De Giorgio (L), 42' Valzania (C), 45'+6' Strizzolo (C), 47' Pascali (C), 59' Benedetti (C), 85' Bandinelli (L)