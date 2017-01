Roberto Insigne, nuovo esterno offensivo del Latina, si presenta ai tifosi: "Lascio Napoli questi sei mesi perchè voglio giocare. Ho scelto Latina perchè è una piazza che fa giocare i giovani e che merita tanto. Sono stati sei mesi importanti che mi hanno fatto crescere anche se non ho giocato. Sono tranquillo e felice della scelta fatta, sperando di riuscirmi a mettere in mostra. Ho scelto Latina per crescere, spero l'anno prossimo di poter tornare a Napoli da professionista. La mia condizione fisica? Anche se non ho giocato, sto bene. Ho lavorato tanto con Sarri. Sono contento di come è andato quest'anno, anche se ovviamente avrei preferito giocare anche nei primi sei mesi, ma ho imparato tanto. Mi hanno seguito Ascoli, Pro Vercelli, Ternana, tante squadre. Io ho scelto subito Latina perchè già l'anno scorso mi piaceva molto, anche Sarri mi ha consigliato di venire qui, ha un ottimo rapporto con il tecnico Vivarini. Sarri mi ha parlato di Vivarini come una grandissima persona, uguale a lui. Sono stato sei mesi con Sarri e ho capito perchè l'anno prima hanno fatto quel campionato, è un tecnico con le palle".