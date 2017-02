In Serie B il Latina rende noto che Angelo Ferullo, al fine di consentire – in un momento così delicato – la concentrazione e l’unicità delle attività amministrative, di rappresentanza nonché di quelle societarie in favore di un unico soggetto, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente.



A seguito di ciò, ha assunto la presidenza dell’US Latina Calcio il signor Benedetto Mancini il quale ha inteso ringraziare Angelo Ferullo per l’attività sino ad ora svolta rassicurando al contempo dirigenti, squadra e tifoseria sul futuro della società per la quale sta alacremente e proficuamente lavorando.



Domani (venerdì) alle ore 14.30 il nuovo presidente dell’US Latina Calcio, Benedetto Mancini, sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza – nella sala stampa dello stadio Francioni – per comunicare in maniera approfondita le ragioni del cambio alla guida del club.