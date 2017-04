Vincenzo Vivarini, tecnico del Latina, parla in conferenza stampa, commentando così le voci di un suo possibile esonero: "Il contratto lo conoscete, si sono meravigliati che sia il più basso di tutti. Poi ci sono dei premi, questa penale era fatta per tutelare i primi, altrimenti uno matura un premio, viene esonerato e non può riscuoterlo. Per quanto riguarda l'esonero quando è arrivata la nuova dirigenza sono stati fatti 6-7 contratti tutti a livello tecnico, di consulenza, allenatori, responsabili, collaboratori di mercato, direttori e quant'altro. Loro devono giudicare e analizzare il mio lavoro, come hanno fatto per quanto riguarda il mercato di gennaio. Io ho preso atto delle voci venute fuori, del resto uno l'esonero in questo lavoro lo mette in preventivo e devo essere bravo a interrompere le sconfitte".