Vincenzo Vivarini, tecnico del Latina, ha parlato dopo la sconfitta con lo Spezia: "Stasera non è stata travagliata, perché come sempre abbiamo fatto tutto noi. Le partite le perdiamo in questo modo. Abbiamo fatto una partita straordinaria, venire a La Spezia e dominare in mezzo al campo, tenere bene e concedere nemmeno un tiro in porta. Poi nel calcio ci sono gli episodi, che sono la cosa che temo di più. L'imponderabile può rompere tutto quello che vai a razionalizzare, e nonostante una grande prestazione purtroppo dobbiamo tornare a casa con una sconfitta. Abbiamo regalato noi i gol e per il resto lo Spezia non ci ha mai impensierito. Questo significa che la squadra è concentrata sulle cose da fare in campo, vediamo adesso che chiude il mercato e speriamo di trovare più tranquillità".