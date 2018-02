Il 99% sta per diventare 100%, solo questione di tempo. L'ufficialità arriverà con calma ma Lautaro Martinez sarà un giocatore dell'Inter: tutto praticamente fatto per l'attaccante dal Racing Avellaneda come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.com, il lavoro del vice-presidente Javier Zanetti e del ds Piero Ausilio - volato in Sudamerica per chiudere nella scorsa settimana - ha dato i frutti sperati. A Calciomercato.com, il presidente del Racing, Victor Blanco, ha confermato l'operazione in dirittura d'arrivo: "Stiamo lavorando in questi giorni per definire anche gli ultimi dettagli, così Lautaro sarà accontentato per il suo passaggio all'Inter".



VIA LIBERA - C'è di più: il Racing come dovuto ha avvisato il Valencia dell'offerta nerazzurra che supera i 20 milioni di euro tasse comprese come parte fissa, gli spagnoli hanno fatto sapere di rinunciare al rilancio e hanno dato il via libera alla trattativa con l'Inter così da poterla completare in breve tempo. Contratto di 5 anni pronto per Martinez che presto effettuerà la prima parte di visite mediche, nessun intoppo previsto, il Racing conferma e il Valencia non crea ostacoli. Ci siamo per Lautaro in nerazzurro.