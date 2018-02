Adesso non è più un mistero, piovono conferme su conferme. Dall'agente Rolando Zarate al presidente del Racing Blanco, aspettando l'ufficialità che per ragioni legate al Fair Play Finanziario arriverà solo più avanti: Lautaro Martinez sarà un nuovo giocatore dell'Inter, il traguardo è raggiunto e presto le firme completeranno un percorso portato avanti da settimane per sorpassare l'Atlético Madrid che aveva già fatto sostenere visite mediche e firme sui pre-contratti a Lautaro, senza però raggiungere l'accordo definitivo col Racing. Così è saltato tutto con i rojiblancos, il vice presidente Javier Zanetti insieme all'amico e ex compagno Diego Milito - oggi dirigente del club di Avellaneda - ha attivato la sua rete di rapporti e la missione del ds Piero Ausilio in Argentina ha fatto il resto.



TUTTI I DETTAGLI - Sì, perché il blitz di Ausilio in Sudamerica - ora rientrato in Italia - è stato determinante per chiudere ogni discorso: Lautaro costerà all'Inter 20 milioni di euro lordi, ovvero 16 milioni più tasse e 2 milioni di euro legati ai bonus. In più, al Racing sarà lasciato un 10% sulla cifra della plusvalenza della futura rivendita; dunque non sul costo totale di una futura cessione, ma solo sull'eventuale plusvalenza realizzata con la stessa. Zanetti e Ausilio hanno convinto il giocatore a scegliere l'Inter anche grazie allo stesso Milito, il Principe gli ha spiegato il mondo nerazzurro e Lautaro non ha avuto dubbi. Nonostante la concorrenza non mancasse: non solo l'Atlético, anche il Real Madrid e il Manchester United (tramite Jorge Mendes) si sono informati ma senza riuscire a scardinare la parola data da Lautaro Martinez all'Inter. Adesso è pronto per le visite mediche da sostenere nei prossimi giorni, pianificate già dal club nerazzurro. L'ultimo punto da definire sul suo contratto da 5 anni complessivi (opzione compresa) è la clausola rescissoria: ci sarà e toccherà almeno i 110 milioni di euro (non di dollari), ma potrebbe anche superarli fino a quota 115/120 milioni dopo gli ultimi dialoghi con i legali di Lautaro. Dettagli finali di una grande operazione in Sudamerica: l'Inter ha preso Martinez, la pepita d'oro classe '97 del calcio argentino.