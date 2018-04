Intervistato da Radio Citrica, il prossimo attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, parla della sua scelta e spiega come i nerazzurri abbiano messo sul piatto un'importante cifra per acquistarlo.



“ "Non ho ancora firmato nulla con l'Inter, non c'è niente di definitivo e devo ancora svolgere le visite mediche. Lasciare il Racing a dicembre? Difficile, se non altro per via dell'importante cifra che l'Inter sta mettendo sul tavolo. Perché ho scelto l'Inter? Parlando coi miei agenti abbiamo capito che potrei inserirmi meglio nel calcio italiano rispetto magari a quello tedesco".